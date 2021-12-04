/664196/علاء-عابد مهنئا-الإمارات-بعيدها-الوطني خمسون-عام-من-الإتحاد-والبناء-والتنمية

هنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة ، قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، مؤكدا أن دولة الامارات تعيش هذه الايام أزهي وأروع أيامها وهو يوم الاستقلال الوطني ويوم الوحده الطوعيه ، التي قادها بإقتدار أحد أهم حكماء العرب علي مدار التاريخ العربي الحديث سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، الذي رسخ أول تجربة اتحادية ناجحة عام 1971، مؤكدا أنها 50عام من الإتحاد والبناء ، والتطور،والتنمية .

دوت الخليج

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن هذا اليوم سوف يتوقف عنده التاريخ طويلا، ما بقيت الحياه علي الارض ، وسيكون درسا ونبراسا ، لكل من يريد ان يتعلم دروس في الوحده والاتحاد بين الدول ، مؤكدا أنه على مدار الخمسين عاما الماضية عملت الإمارات على تعزيز دورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة.

النائب الأول لرئيس البرلمان العربي: زايد رسخ أول تجربة إتحادية ناجحة

وأعتبر النائب علاء عابد ، أن ما تنعم به دوله الامارات العربية المتحدة ، من أمن وسلام ورخاء يرجع الفضل في ذلك إلى قيادتها الحكيمة ، فمن حق الشعب الإماراتي وشيوخه ومن حقنا جميعا أن نحتفل معهم باليوم الوطني لدولة الإمارات فالتهنئه واجبه لهذا الشعب الكريم ولحكامه ولكل من علي أرضها الطيبه ونتمني من كل قلوبنا أن تظل الإمارات مناره للمعرفه والتسامح والمحيه والخير مزيد من الإزدهار والتقدم .