/664197/أيمن-بهجت-قمر-عن-قرار-وقف-مطربي-المهرجانات-علموهم-وسيبوا-الجمهور-يقيم

لازالت أزمة وقف مطربي المهرجانات التي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، منذ أيام ليست بالقليلة، الشغل الشاغل لوسائل الإعلام ونجوم الفن من بداية صدور القرار حتى الآن، فهناك من يبدي اعتراضه تارة، ومن يؤيد تارة أخرى، فضلا عن بعض الأشخاص الذين يحاولون إيجاد حل مناسب لتلك الأزمة.

دوت الخليج يرصد رسالة أيمن بهجت قمر الموسيقيين

وكان من بين المعارضين لقرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، السيناريست أيمن بهجت قمر، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واضعا حل لانتهاء تلك الأزمة: «بقترح ان نقابة الموسيقيين تعدل في لوايحها وتشترط على اي مطرب عايز تصاريح وعضويه في النقابه يبقى فيه سنه دراسه في اكاديمية الفنون تثقيف موسيقي - إتيكيت - ثقافه عامه والشروط دي تطبق على المتعلم والجاهل واللي صوته حلو واللي صوته وحش ! ماتستغربش صوته وحش بس متعلم ..ودي هتفرق كتير»

واختتم حديثه: «مش هتقدر تمنعهم .. علمهم .. وسيب الجمهور اللي يقيم».

حكيم يوضح رأيه في قرار منع مطربي المهرجانات

فيما قال حكيم هو الأخر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، وهو رأي مشابه للسيناريت أيمن بهجت قمر: «موضوع شائك بالنسبة لي وحساس، أنا شايف النقابة والرقابة على المصنفات الفنية، قايمين بدورهم بصراحة، ده من منطلق الحفاظ على الذوق العام، وفي نفس الوقت هارجع أقول إن الشباب دول ناجحين وبقى ليهم جمهور، ونسب مشاهدة منقدرش ننكرها، ولون جديد منقدرش نهاجمه».

وأضاف حكيم: «بس النقابة بتؤدي دورها، والممنوع مرغوب، وكل ما نمنعهم الشباب بتروحلهم أكتر، لأنك بتتكلم عن جيل العولمة منقدرش نقول بنحارب جيل، لأن بنعاني بجيل، أنا شايف إن النقابة والرقابة على المصنفات، يقوموا الشباب دول مش يمنعوهم، هما ناجحين، ناخدهم ونعلمهم إزاي يختاروا الألفاظ بتاعت أغانيهم، زي ما كان بيحصل معانا زمان».

قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

هذا وأصدرت النقابة قرار بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».