/664200/جبالي-يترأس-وفد-رفيع-المستوى--لحضور-اجتماعات-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط

شارك وفد رفيع المستوى من البرلمان بغرفتيه برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى حضور إجتماعات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط و ناقش الحاضرون بعض التوصيات بشأن ظاهرة مكافحة الإحترار العالمى كتحدى عالمى بمنطقة البحر المتوسط كما ناقش تأثيرات ذلك على حقوق المرأة فى الدول الأورو متوسطية ، كما ناقش معالجة آثار تغير المناخ فى المنطقة الأورومتوسطية و تأثيرات تلك الظاهرة على الهجرة الغير قانونية و كذا على الزراعه و الصناعة و المياة و الأمن فى دول الحوض شمالا و جنوبا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وفد مصري فى اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط و إستقبل الوفد منذ وصوله السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى بلجيكا و الدبلوماسين الشباب بالسفارة و الذين زللوا كافة الصعوبات فى التحرك نتيجة القرارات المستجدة بشأن تطورات الوضع لجائحة كورونا و المتحور الجديد و تقديم الدعم اللزم للوفد فى مهمته. وشارك كلا من النائب ضياء الدين داود والنائبة فاطة سليم ضياء الدين داود والنائبة آمال رزق الله من مجلس النواب، وكلا من النائب محمد منظور والنائب محمد فريد، والنائب إبراهيم شحاتة عن مجلس الشيوخ.

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