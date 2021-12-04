/664202/بالصور-وزير-الرياضة-يتابع-الفرص-الاستثمارية-بالمنشآت-الرياضية

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم، عدداً من رجال الأعمال، لمتابعة مقترح تشغيل عدد من المنشآت الرياضية وبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، والمدينة الرياضية في مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، والمدينة الرياضية بالعلمين ، بالإضافة إلي مراكز الطب الرياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية للاستفادة من الخبرات المتعلقة بإدارة وتشغيل المنشآت الشبابية والرياضية، وتطويرها ورفع كفاءتها لتحقيق أقصي استفادة منها خدمةً للنشء والشباب والمواطنين.

كما اطلع الوزير خلال الإجتماع علي الخطوط الأساسية لإستراتيجية شاملة للطب الرياضي من إنشاء مركز طبي للحالات الحرجة ،ومركز للقلب الرياضي ،ووحدة لقسطرة القلب ،والعمل علي وتطوير ذلك بما يواكب متطلبات الوقت الحالي المتسارعة في الطب بشكل عام والطب الرياضي بشكل خاص ،وأستمع الوزير أيضاً إلي خطة كاملة حول الإستفادة من السياحة العلاجية.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع عدة مستثمرين علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الراهنة لبحث مساهماتهم ،ورؤيتهم بشأن مقترح تشغيل عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

وفي هذا السياق ، لفت وزير الشباب والرياضة إلي أن ملف الطب الرياضي كنزٌ كبيرٌ ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها علي أكمل وجه، مشيراً إلي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصةوتطويرها وتوفير كافة المستلزمات.

وعرض الوزير الاستفادة من المنشآت الطبية المتواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ،ومراكز الطب الرياضي بمدينة نصر ومختلف المحافظات ، بالتعاون والتنسيق رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين.