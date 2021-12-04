افتتاح المجزر النصف آلى بشبشير الحصة فى طنطا (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، المجزر النصف آلى بشبشير الحصة بطنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.





واستمع محمود شعراوى والسيد القصير والدكتور طارق رحمى، إلى شرح تفصيلى من القائمين عَلِى عملية إنشاء المجزر حول مكوناته وآلية عمله والذى تبلغ تكلفته حوالى 42 مليون جنيه، ويهدف إلى ذبح 20 رأس ماشية و50 رأس أغنام فى الساعة بطريقة حديثة ومتطورة ومقام عَلِى مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة، التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

ويشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح العنبر الأول: عنبر نصف آلى مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وعنبرين آخرين: وهى عنابر يدوية تبلغ طاقتها الاستيعابية "20 رأس ماشية - ساعة، 50 رأس أغنام – ساعة" لكل عنبر، محطة معالجة سعة 100 م3 – يوم، ومحطة تدوير مخلفات المجزر لإنتاج العلف "كوكر" 3 أطنان، كما يشمل المجزر مبنى إدارى "معمل، خزينة أختام"، مبنى خدمات وأمن "غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء"، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، خزان مياه احتياطى سعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات "كارنتينه" لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير.

وأكد الوزير على توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر فى مختلف المحافظات.

وأكد وزير الزراعة، اهتمام الوزارة بالاستفادة من جميع المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى.

وقال السيد القصير، إن أبرز ما يتميز به مشروع المجزر النصف آلى بشبشير أنه سيتم الاستفادة من مخلفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيله، وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلاً من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات .

ومن جانبه، قال الدكتور طارق رحمى، إن المجزر الجديد سيساعد فى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك فى إطار سعى المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خصوصًا فى المراكز والقرى.

وأضاف رحمى، أنه سيتم استغلال أرض المجزر القديم لإقامة مشروعات تنموية تسهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .