سفير مصر فى فرنسا يستعرض مشروعات الجمهورية الجديدة وحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تحدث السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية فى باريس، فى جلسة الحوار التى عقدتها جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس الفرنسية حول المتحف الجديد لقناة السويس، حيث استعرض ما تقوم به مصر حالياً من مشروعات ضخمة فى مجالى تطوير وتوسعة القناة لكى تعزز من محورية دورها فى حركة الملاحة والتجارة العالمية.





وأشار السفير المصرى، وفقا لبيان صحفى، إلى التطورات المحققة على الصعيد الاقتصادى من واقع المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتى تؤكد تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على التحسن والتعافى من تداعيات الجائحة.

وألقى الضوء على جهود القيادة السياسية لوضع أسس ودعائم الجمهورية الجديدة لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة، مستعرضاً ما تشهده مصر من إنجازات حقيقية على الأرض فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرقمية، ومشيرا إلى ما أطلقته الحكومة المصرية من مبادرات هامة وبناءة لتحسين حياة المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات والمرافق فى القرى الأكثر احتياجاً.

كما عرض أيضا مجمل التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مشيداً بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، والتى تؤكد عمق العلاقات وتميزها، ومنوهاً إلى نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا.

كما تطرق إلى العلاقات الثقافية التى تشهد زخماً كبيراً فى الفترة الحالية، مشيراً إلى الفعاليات التى نظمتها مصر مؤخراً وعلى رأسها افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر علاوة على استعراض أهم الاكتشافات الأثرية الهامة التى أعلنت عنها السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية، وما تقوم به السلطات المصرية من استعدادات لتنظيم احتفالية دولية بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الفترة القادمة.

هذا، وقد شارك فى الجلسة الدكتور محمد الذهبى، استشارى مشروع متحف قناة السويس، حيث عرض الاستعدادات الخاصة بافتتاح متحف القناة بالإسماعيلية والمقتنيات القيمة والتاريخية التى سيضمها فى قاعاته المختلفة.

كما تم عرض رسالة مسجلة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والذى أشاد فيها بدور الجمعية ومساهمتها فى إنشاء متحف قناة السويس وتجديد استراحة فرديناند ديليسبس كمزارات سياحية هامة فى منطقة القناة.