وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا عن زيارة الأعلى للبحوث العلمية لإسبانيا

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول زيارة المجلس الأعلى للبحوث العلمية إلى إسبانيا، بدعوة من مكتب براءات الاختراع الإسبانى.





وأوضح صقر، فى بيان، اليوم السبت، أنه كان فى استقبال الوفد المصرى، الدكتور أنخيليس جوميز، نائب رئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية لشؤون العلاقات الدولية، والدكتور آنا كاسترو، نائب رئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية، وكان بصحبة الوفد المصرى خلال الزيارة، رئيس مكتب براءات الاختراع الإسبانى، ومُنسق مشروع التوأمة المصرى الإسبانى المدعوم من الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أنه تم استعراض نُبذة عن تاريخ المجلس ودوره الريادى فى مجال دعم البحوث العلمية والابتكار.

وألقى الدكتور محمود صقر، محاضرة حول رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، واستعرض المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها تلك الاستراتيجية، كما عرض لمحة تاريخية عن تاريخ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ودورها فى دعم المراكز البحثية وتشجيع الابتكار والمبتكرين وخطتها التنفيذية 2014-2022، وأهم المشروعات القومية الكُبرى التى تُنفذها ومنها مشروع دعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين.

ومن جانبها، قامت الدكتورة منى يحيى رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع المصرى، بالتعريف بمكتب براءات الاختراع المصرى ودوره فى حماية الابتكارات، وأعربت عن تطلعها أن تكون تلك الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين الجانبين، فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة، وإنشاء شركة الأكاديمية لنقل وتسويق التكنولوجيا.

وناقش الجانبان سُبل التعاون، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون المشترك، خصوصا وأن البلدين من الشُركاء الفاعلين فى برامج الاتحاد الأوروبى.

وفى هذا السياق، أجرى صقر والوفد المرافق له، جولة تفقدية لبعض المراكز البحثية التابعة للمجلس الأعلى للبحوث العلمية بمدينة مدريد، وشملت الزيارة معهد العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، والتقى بمجموعة من الباحثين والمبتكرين، وتعرف خلالها على عدد من ابتكاراتهم التى حصلت على براءة اختراع، ومنها جهاز موجات فوق صوتية مبُتكر يضم 16 مجس Sensor تعمل معًا، بحيث يمكن عمل مسح كامل أوتوماتيكى للثدى لاكتشاف أورام الثدى.

يُذكر أن المجلس الأعلى للبحوث العلمية هى مؤسسة متعددة التخصصات، تجرى البحوث المتقدمة فى جميع المجالات العلمية، وتضُم أكثر من 130 مركزًا موزعًا فى مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتى، ويضم أكثر من 14 ألف موظف، ويُنتج حوالى 20% من الإنتاج الوطنى.

تجدر الإشارة أن الوفد المصرى يضُم كل من الدكتورة منى يحيى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع المصرى، والدكتورة إيمان صالح، نائب رئيس مكتب براءات الاختراع المصرى.