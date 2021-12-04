إنشاء مجمع إدارى وطبى بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه (صور)

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واستمع محمود شعراوى والسيد القصير ومحافظ الغربية، إلى شرح تفصيلى من الشركة المنفذة للمشروع حول تفاصيله، وسيتم تنفيذ 3 جراجات تتسع لعدد 308 سيارات، 4 أدوار مركز تجارى، 5 أدوار مبنى إدارى، 10 أدوار مستشفى تخصصى على مساحة 4300 متر لتقديم خدمة طبية مميزة، مما سيسهم فى توفير السلع الغذائية وجميع احتياجات المواطنين وتوفير أماكن لانتظار السيارات بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع.
جاء ذلك على هامش زيارة وزيرا التنمية المحلية والزراعة لمحافظة الغربية لافتتاح مجموعة من المشروعات.
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