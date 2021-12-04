الرقابة الإدارية تطلق حملة للتوعية بمخاطر الفساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، إطلاق حملة للتوعية بمخاطر الفساد، وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته.





وأوضحت الهيئة، أن الحملة تلقى الضوء على بعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع، وتوضح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع وتحث فاعليها على المشاركة فى جهود التنمية. تأتى الحملة تحت شعار "خليك مع ضميرك وعقلك.. ما تخسرش قدام موافقتك على الغلط.. خليك دايما أنت الكسبان".

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