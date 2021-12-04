القافلة الطبية بقرية أكياد البحرية بالشرقية توقع الكشف على 1750مريضا (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قافلة طبية شاملة بقرية أكياد البحرية التابعة لمركز ومدينة فاقوس، واستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبى المجانى على 1750 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خصوصا بالأماكن النائية.