تدشين مبادرة معا نحو دواء آمن (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، تدشين مبادرة تحت عنوان "معا نحو دواء آمن"، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير الرعاية الصيدلية، بالصيدليات العامة فى مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية، مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى.





كما تهدف المبادرة، لتعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية، من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبى آمن للمريض المصرى، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصرى " Community Club EPVC"، والتى تضم الصيدليات الرائدة فى تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.

تضمن حفل الافتتاح كلمة لكل من الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير وتنمية القدرات، والدكتور شيرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن دور الهيئة فى تعزيز دور الرعاية الصيدلية فى مصر نحو تطبيق رؤية مصر 2030، وتوفير دواء آمن وفعال للمريض المصرى، وأهمية دور اليقظة الدوائية فى ضمان سلامة الأدوية فى السوق المصرى، وتعزيز دور الصيدليات العامة بمصر نحو تقديم خدمة اليقظة الدوائية للمريض، وخلق سبل تواصل مستمرة بين هيئة الدواء والصيدليات العامة.

يأتى ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض المصري، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلى المصرى، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلية، وبما يحقق أمان وسلامة المريض، ويتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030، واستنادا للمرجعيات العالمية، لرفع مستوى الخدمات الصيدلية بمصر والارتقاء بمستوى مهنة الصيدلة، وخلق فرص تنافسية جديدة للصيدليات العامة، من أجل تقديم خدمة أفضل لسلامة المريض، ودعم الصيدليات العامة بتطبيق أنشطة آمان الدواء العالمية.