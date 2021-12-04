فيديو.. معاونو النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

جدة - نرمين السيد - يشهد مراسم أداء اليمين المستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة. ويأتى أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقمى 458، 459 لسنة 2021 بتعيينهم فى النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

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