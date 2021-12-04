محمود شعراوى عن تطوير كورنيش طنطا: حريصون على إنشاء متنفس حضارى للمواطنين

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا فى المرحلة الثالثة والتى تمتد من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 34 مليون جنيه.





وأشاد محمود شعراوى، بأعمال التطوير التى تم تنفيذها بكورنيش ترعة القاصد بطنطا فى جميع مراحلها، مؤكدًا حرص الحكومة عَلِى إنشاء متنفس حضارى ومتنزه لجميع المواطنين بالمحافظات، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لعواصم المدن فى مختلف محافظات الجمهورية. ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمى، إلى أن الكورنيش تم إنشاؤه على خمس مراحل "الأولى بمنطقة الاستاد، الثانية من شارع سكة المحلة إلى شارع الأشرف والمرحلة الثالثة التى تم افتتاحها اليوم من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع من الزراعى بقحافة وجارى العمل بالمرحلة الرابعة والتى تمتد من سكة المحلة حتى كوبرى فاروق والخامسة فى الجهة الأخرى من كوبرى الغفران وحتى الطريق السريع وجارى الانتهاء منها ".

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