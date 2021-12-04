وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الغربية يضعون حجر أساس إنشاء مجمع إداري...

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوضع حجر أساس مجمع الجراجات والمجمع الإداري والطبي ( البوريفاج) بطنطا والكائن بشارع البحر بتكلفة مالية 800 مليون جنيه ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير ومحافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الشركة المنفذة للمشروع حول تفاصيله ، حيث سيتم تنفيذ عدد 3 جراجات تتسع لعدد 308 سيارة ، 4 أدوار مركز تجاري ، 5 أدوار مبنى إداري ، 10 أدوار مستشفى تخصصي على مساحة 4300 متر وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة ، مما سيسهم في توفير السلع الغذائية وكافة احتياجات المواطنين وتوفير أماكن لانتظار السيارات بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع .