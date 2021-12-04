وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الغربية يفتتحون تطوير المرحلة الثالثة بكورنيش طنطا

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا في مرحلته الثالثة والتي تمتد من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 34 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء محمد السيد من الإنتاج الحربي، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بكورنيش ترعة القاصد بطنطا في جميع مراحلها ، وأكد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة على إنشاء متنفس حضاري ومتنزه لجميع المواطنين بالمحافظات ، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لعواصم المدن في مختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمي إلى أن الكورنيش تم إنشاؤه على خمس مراحل ( الأولى بمنطقة الاستاد، الثانية من شارع سكة المحلة إلى شارع الأشرف والمرحلة الثالثة التي تم افتتاحها اليوم من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع من الزراعي بقحافة وجاري العمل بالمرحلة الرابعة والتي تمتد من سكة المحلة حتى كوبري فاروق والخامسة في الجهة الأخرى من كوبري الغفران وحتى الطريق السريع) والتي جاري الانتهاء منها .