رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 في كل المحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - يسعى الكثير من المواطنين في مصر مع بداية كل شهر ميلادي في التعرف على إجمالي قيمة الشهر الماضي من فاتورة الكهرباء؛ لذا فيبحثون في هذه الفترة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021، كي يتمكنون من سداد مصاريفها، لذا فبدلاً من ذهاب المواطنين إلى المقر أو الهيئة ذات العلاقة بذلك؛ فقد سهلت الحكومة الأمر على المواطنين وقامت إطلاق موقع إلكتروني يمكن من خلاله التعرف والاستعلام عن الفاتورة وهم في المنزل بدون الحاجة للخروج.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

يمكن لكافة المواطنين من كل محافظات ومدن جمهورية مصر العربية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء الطاقة المتجددة المتاحة على شبكة الإنترنت، والذي يتضمن على جميع الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء، ويمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعام 2021 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الصفحة الرسمية للاستعلام عن قيمة الكهرباء لعام 2021 والذي يشتمل جميع الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء والتي تتضمن على قاعدة بيانات لكل المواطنين في كل محافظات الجمهورية.

ستظهر لك الآن صفحة رئيسية بعد الضغط على الرابط؛ تتضمن ثماني اختيارات متعلقة بشركات توزيع الكهرباء وهم؛ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وفي الخطوة التالية؛ ينبغي على المستخدم أن يقوم باختيار الشركة التابع لها من بين الشركات السابقة؛ ثم يقم بالضغط عليها.

والآن عليه إدخال كافة البيانات الشخصية التي يحتاج إليها الموقع كي يتمكن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

وفي سياق آخر؛ فقد أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن الكهرباء كي تتعامل مع موجات الطقس السيئ في فصل الشتاء كي يحميهم من الحوادث الصعق بالكهرباء خلال تساقط الأمطار، ومن بين هذه النصائح؛ تجنب لمس أعمدة الإنارة أو أي أسلاك كهربائية.