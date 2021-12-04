/664211/أعراض-إجراء-مسحة-كورونا-قد-تصل-لآلام-ونزيف-بالأنف

مسحة كورونا ، تتردد مخاوف نسبية لدى عدد كبير من المواطنين بشأن إجراء المسحة الأنفية، والتى يتم إجراءها عند محاولة الكشف عن فيروس كورونا، وذلك بسبب تعرضهم لآلآم شديدة، حيث تهيج المسحات الأنفية وتؤذى الغشاء المخاطي بداخل الأنف.

دوت الخليج

إجراء مسحة كورونا

ويشعر الكثير من المواطنين عند إجراء تلك المسحة الأنفية رغبة فى العطس، حيث أن الغشاء المخاطي حساس للغاية ويتأثر بدخول أى جسم غريب.

ويعمل الغشاء المخاطي على تنقية الأنف من أي فيروسات أو بكتريا داخلة إلى الأنف، كما يساعد على ترطيب وتدفئة الهواء الخارج.

كيفية تجنب أضرار مسحة كورونا

ووفقًا لبحوث علمية، فإن إجراء اختبار كورونا بشكل غير صحيح، سؤدى إلى الألم والنزيف والقروح أيضًا، فى حالة الشعور بالألم، وهو ما يمنع دخول العصا فى الأنف.

كما جرى تحديد عددًا من الخيارات المفيدة التى يمكن من خلالها تجنب المعاناة بشأن الحاجز الأنفي والحساسية التى نشعر بها عند إجراء اختبار الإصابة بكورونا.

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ومن النصائح التى يمكن العمل على اسعمالها عند الدخول لإجراء مسحة كورونا أن تقوم بدهن أنفك بمرهم دهاي من وقتٍ إلى آخر، حيث يساعد ذلك على تحمل الاختبارات بشكلٍ أفضل.