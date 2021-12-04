غدا.. الزمالك يواجه بايونير ودياًً استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

/664203/غدا-الزمالك-يواجه-بايونير-وديا-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة وديه غدا الأحد أمام فريق بايونير أحد أندية القسم الثاني على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما وافق الجهاز الفني على لعب مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأبيض استأنف تدريباته بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد خوض لقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة للمسابقة.

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز بالشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.