/664205/آخر-تطورات-أزمة-مصطفى-فهمي-مع-طليقته-فاتن-موسى

شهدت أزمة الفنان مصطفى فهمي مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، تطورات جديدة، وذلك بعدما صرحت الأخيرة ببداية جلسة الحكم بينها وبين مصطفى فهمي في يوم 5 ديسمبر المقبل بتهمة التخويف والترويع.

تحيا مصريرصد أخر تفاصيل أزمة مصطفى فهمي وفاتن موسى

وكتبت فاتن موسى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «مصطفى فهمى مطلوب يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر فى واقعة احتباسى باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسى العقار فى تخويفى وترويعى.. وأكتفى بهذا القدر».

فاتن موسى تكشف سر عدم تغيير اسمها على انستجرام

وأوضحت فاتن موسى سبب عدم تغيير اسمها على موقع انستجرام حتى الان، والذي أرفقت عائلة زوجها، فقالت: «ولمن يسأل لماذا لم أغير اسم المستخدم إلى فاتن موسى فقط كما في البروفايل، فأنا أعمل جاهدة على هذا الأمر وأتابعه منذ مدة، إلا أنه وبحسب قوانين إنستجرام الاسم يعتمد كما تم توثيقه فى Verification ويحتاج إجراءات معينة حتى يتم التغيير».

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالإستلاء على متعلقاتها بشقة الزوجية

وكانت فجرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تصريحات جديدة بشأن أزمتها مع زوجها الفنان المصري مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه قام بالإستلاء على جميع مستحقاتها ومتعلقاتها الشخصية بشقة الزوجية.

وكتبت فاتن موسى عبر موقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”: “أين متعلقاتي الشخصية ؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي ؟ أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي ؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط ؟؟”.

وتابعت: “أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه الكائنة... عقار...، وذلك لحين استرجاع واسترداد كاقة متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري الغير مقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقاً لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية”.

ومن جانبه أكدت مصادر بأنه قام الثنائي بتحرير محاضر ضد بعضهم، بشأن سرقة متعلقات شقة الزوجية بالدقي، وبدأ في تبادل الإتهامات لبعضهم البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.