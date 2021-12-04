/664210/النيابة-العامة-تبدأ-إذاعة-أداء-معاوني-دفعة-2018-اليمين-بالسلام-الجمهوري-فيديو

أعلنت النيابة العامة، منذ قليل، خلال صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، على الهواء مباشرة جانبًا من حفل مراسم أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية النيابة تبدأ إذاعة أداء معاوني دفعة 2018 اليمين على فيس بوك بالسلام الجمهوري

والجدير بالذكر أنه قد أدى «معاونو» النيابة العامة الجدد من دفعة 2018 اليمين القانونية، أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إلقاء القبض على مهتز نفسيًا حاول طعن والده بالسكين في رقبته خلال حالة هياج أصيب بها، وحاول الأب تهدئته فتشاجر معه وطعنه طعنة بسيطة في الرقبة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مير أمن القليوبية، إشارة من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ بإصابة أب بجرح في الرقبة وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي للعلاج، بسبب محاولة ابنه المهتز عقليًا طعنه بالسكين.

يعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج

وبالأنتقال والفحص لرجال المباحث، برئاسة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ، وبسؤال الأب أتضح أن نجله مهتز عقليًا ويعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعنه مما أصابه بجرح بسيط في الرقبة، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي لتلقي العلاج.

لبيان سلامة قواه العقلية

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لبيان سلامة قواه العقلية، وطلبت المباحث بسرعة إجراء التحريات وسؤال الأب الذي تلقى العلاج بالمستشفى وخرج لاستكماله بالمنزل.