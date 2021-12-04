غدا..عرض حلقات محمد صلاح مع عمرو أديب على شاهد

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يستعد الإعلامي عمرو أديب، لاستضافة الكابتن محمد صلاح، في حلقات خاصة من برنامج «الحكاية» وذلك من مدينة ليفربول بانجلترا.

دوت الخليج يرصد مواعد عرض حلقة محمد صلاح مع عمرو أديب

وتعرض حلقات محمد صلاح على غير مواعيد برنامج «الحكاية» المعتادة إذ أنها سيتم بثها في مساء يومي الأربعاء والجمعة في تمام الساعة التاسعة على قناة mbc مصر.

كما تعرض بداية من غدًا الأحد على منصة شاهد المفتوحة.

تعليق عمرو أديب على حضور صلاح حفل زفاف الأمير وليام

وكان أعرب عمرو أديب في وقت سابق عن سعادته بحضور المصري محمد صلاح حفل الأمير وليام، فقال عبر برنامجه «الحكاية»: "هذا الحفل يحضره «كريمة الكريمة» في المجتمع الإنجليزي، و"حاجة كده كبيرة أوي في إنجلترا".

وأوضح أديب أن محمد صلاح بيرفع رأس مصر والعرب وفخر العرب "المو اللي نبحبه ربنا يخليه يارب"، مضيفًا: "ربنا يحرصك من العين وتكبر ليا يا محمد يا صلاح ومو لبى دعوة الأمير وليم".

عمرو أديب يهاجم جورج قرداحي

وكان هاجم، الإعلامي عمرو أديب وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرادحي، فقال خلال برنامجه “الحكاية” مساء أمس: ““استقالتلك جت متأخر أووي ومبقاش ليها طعم، جورج طالع يبين انه بيضحي يعني ولكن للأسف وجودك بقى عبثي”.

وتابع: “أكثر شئ ضايقني إن جورج لم يكن صادقا لما قال انه هياحفظ على حق اللبنانين، جورج كان عايز يبان بطل وفي نفس الوقت عايز الناس كلها تغفر له عما سبق، بس أنا بقوله اللي اتكسر عمره ما هيتصلح، اللي موجود في ملفاتك التاريخية أكبر من كدة بكتير”.

جورج قرداحي إعلامي لبناني شهير من مواليد مايو 1950، حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، بدأ عمله في تليفزيون لبنان الرسمي ثم عمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، بعدها إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس.

اشتهر قرداحي في الوطن العربي من خلال برنامج "من سيربح المليون" الذي قدم على مدار سنوات عديدة.وكان آخر البرامج التي قدمها في مصر برنامج المسابقات "حافظ ولا فاهم"، كما حصل قرداحي على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.