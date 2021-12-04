/664215/خارجية-الشيوخ-تناقش-اقتراح-محمود-القط-بشأن-تطبيق-قانون-الهجرة-ورعاية-المصريين-في-الخارج

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ،عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة عن الاقتراح المقدم من النائب محمود القط بشأن الأثر التشريعي الحالي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، حيث يتم العمل بموجب قانون(111) لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة اقتراح محمودالقط بشأن قانون الهجرة والمصريين بالخارج

قانون الهجرة والمصريين بالخارج

و تعقد اللجنة الخارجية والعربية برئاسة عبدالحي عبيد، وكذلك مناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017.

وتتابع الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق،رئيس مجلس الشيوخ، التقرير المختص باللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، والشؤون المالية والاقتصادية،والتعليم، والبحث العلمي، والرياضة، والاتصالات،لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يعد خطوة أساسية لدعم المسنين ورعاية حقوقهم، وتوفير عددا من المزايا وأوجه العاية الإجتماعية لهم. حماية حقوق المسنين في شتى المجالات.

ويتضمن مشروع القانون وجوب التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي في قانون اخر، ومن ضمن تلك الالتزامات، حماية حقوق المسنين المشار إليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم القيام بأي عمل لأو ممارسات تتعارض مع أحكامها، وكذلك ضمان الحق في المأكل والمشرب والكساء، وتوفير السكن المناسب لهم ولحالتهم الصحية.

كما أكد مشروع القانون على ضرورة احترام حرية المسنين في ممارسة خياراتهم بإرادتهم، وعدم التفرقة والتمييز بينهم بسبب الديانة أو العرق أو السن، وتأمين المساواه الفعلية للتمتع بكل ما يتلعق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات،و وضع جميع المعوقات والعقبات التي تمنعهم من التمتع بأي من هذه الحقوق جانبا، وناقش المشروع أيضا ضرورة التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمسنين للمعيشة المناسبة في شتى المناحي، على غرار إطار قائم على احترام الكرامة الإنسانية من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تساهم في ذلك، من المسكن و المال والرعاية الصحية والنفسية