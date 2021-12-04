/664217/آمال-رزق-الله-تشارك-في- القمة-السابعة-للجمعية-البرلمانية-للإتحاد-من-أجل-المتوسط

شاركت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، في القمة السابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوربي من أجل المتوسط بمقر الإتحاد الأوروبى في بروكسيل.

دوت الخليج

مشاركة النائبة آمال رزق الله فى القمة السابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوربي

وشاركت النائبة آمال رزق الله، في اجتماع لجنة الشئون السياسية، اليوم السبت، مناقشة التعديلات المقدمة من الوفد المصرى و باقى وفود الدول الأعضاء بالإتحاد بشأن مشروع توصيات و قرارات البيان الختامى عن أزمة تغير المناخ والإحتباس الحرارى وتأثيراته على دول حوض البحر المتوسط شمالا وجنوبا.

ويشارك وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، والمُقرر عقدها في بروكسل خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر 2021.

آمال رزق الله: الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تهدف إلى تسهيل التواصل بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية

الجدير بالذكر، أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هى الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الإقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد توجه عقب انتهاء مشاركته البارزة والفاعلة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المُتعدد الأطراف، مس الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية.