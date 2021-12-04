عاجل.. السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صـباح اليـوم السبت، زيارة تفقديـة لأكاديميـة الشـرطة، وكـان فـى اسـتقباله اللواء محمـود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وأكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم فى الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً فى الاعتبار مسؤولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.

كما أكد الرئيس السيسى، ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر فى المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وكذلك التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومى من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق فى إطار مناهج الأكاديمية، لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لجميع القضايا، بجانب المهارة والحرفية التى تحقق إنجاز العمل الأمنى وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم فى السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار وليكونوا قدوة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس ناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، وذلك للوقوف على طموحاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة فى حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.

كما دار حوار مفتوح للرئيس مع الطلبة، وأكد أن العمل الأمنى طرأ عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة تبعًا للمتغيرات التى يشهدها الوضع الإقليمى، والتى طالت العديد من الدول المجاورة، كما استمع إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية فى مصر، خصوصًا ما يتعلق بعدد من القضايا الحيوية كالنمو السكانى والمشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة ومبدأ سيادة القانون.

وأشاد الرئيس بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من أبناء مصر نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، والمشاركة فى مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن، معرباً سيادته عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح.