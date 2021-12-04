تنظيم 19 رحلة بالون طائر تقل 420 سائحا غرب الأقصر

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إنه تم اليوم السبت تنظيم 19 رحلة بالون طائر فى سماء الاقصر، تقل على متنها 420 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية للاستمتاع بالطقس الدافئ الصحى، ومشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.





وأضاف عبود فى تصريح، أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال حيث تحتل المركز الثالث عالميا، وذلك لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة. وأكد أنه يتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

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