افتتاح أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوى بتكلفة 32.7 مليون جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوى، بتكلفة مالية 32.7 مليون جنيه.





وتضمنت أعمال التطوير "تجديد الأرصفة بالإنترلوك، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامى، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300م وعرض 28م، رصف شارع داير السيد البدوى بالبازلت، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المبانى". ويهدف المشروع فى المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالى ذو الطابع الإسلامى للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية. وأجرى محمود شعراوى والسيد القصير والدكتور طارق رحمى، جولة تفقدية لمعاينة أعمال التطوير التى شهدها محيط المسجد الأحمدى، وتوفير الخدمات للمواطنين من المترددين على المسجد من جميع المحافظات.

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