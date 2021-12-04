الرئيس السيسى يحضر كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

قام السيد الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صـباح اليـوم بزيارة تفقديـة لأكاديميـة الشـرطة ، وكـان فـي اسـتقبال سيادته السيد محمـود توفيـق وزيـر الداخليـة ، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.

كما أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وكذا التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومي من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق في إطار مناهج الأكاديمية، لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، بجانب المهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار وليكونوا قدوة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، وذلك للوقوف على طموحاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة فى حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.

كما دار حوار مفتوح للسيد الرئيس مع الطلبة، حيث أكد سيادته أن العمل الأمني قد طرأ عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة تبعاً للمتغيرات التي يشهدها الوضع الإقليمي والتي طالت العديد من الدول المجاورة، كما استمع سيادته إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصةً ما يتعلق بعدد من القضايا الحيوية كالنمو السكاني والمشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة ومبدأ سيادة القانون.

وقد أشاد السيد الرئيس بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من أبناء مصر نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، والمشاركة في مسئولية حفظ أمن واستقرار الوطن، معرباً سيادته عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح.