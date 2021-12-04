التضامن: أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف...

وصول رسائل الحملة لقرابة الـ ٨ ملايين شخص علي مواقع التواصل الاجتماعي

الصفحة الرسمية لوزارة التضامن تتلقي أكثر من ٣٨٠ ألف حركة تفاعل .. و٨٥٠٠ تعليق ..ومشاهدات فيديوهات الحملة تتجاوز الـ ٥٠٠ ألف مشاهد

تواصل حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار " أنتوا أبطال أسرتكم " في ٢٥ نوفمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتي العاشر من ديسمبر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق ١٠ ديسمبر من كل عام، فعالياتها علي مستوي محافظات الجمهورية،وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية.

وتستعرض الحملة أبحاث ميدانية أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي،وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول الاتجاهات والسلوكيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات،وتستعين أيضًا باحصائيات من باكورة أبحاث أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي متضمنة اتجاهات الرأى في المجتمع تجاه مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، وأسباب زيادة مظاهر العنف في المجتمع.

ونفذت الحملة التى تأتى ضمن خطة برنامج « وعي للتنمية المجتمعية »عددًا من الفعاليات علي مستوي محافظات الجمهورية من زيارات منزلية قامت بها الرائدات الاجتماعيات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أوالندوات الجماهيرية التي عقدتها مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية السادة المحافظين ، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك الفعاليات ما يزيد علي ١٠٠ ألف مستفيد.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي ببث عدد من الرسائل والفيديوهات التوعوية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، حيث وصلت تلك الرسائل إلي ما يزيد علي ٨ ملايين شخص، وبلغت عدد المشاهدات للفيديوهات ما يزيد علي ٥٢٨ ألف مشاهد، كما بلغ مجموع الدقائق التي تم مشاهدتها منذ انطلاق الحملة وحتي الآن ١٢٨ ألف دقيقة، في حين بلغ التفاعل مع محتوي الحملة أكثر من ٣٨٠ ألف حركة تفاعل، ووصلت التعليقات إلي ما يزيد علي ٨٥٠٠ تعليقًا.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتلعب الرائدات الاجتماعيات دورًا كبيرًا في تلك الحملة،خاصة أنهن يعتبرن سفيرات وجنود وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية، كما أنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، وعقدت الرائدات الاجتماعيات ندوات للتوعية بأهداف الحملة.

وتدعو السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية والمشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة ،والتفاعل مع هاشتاج " #انتوا أبطال أسرتكم".. من أجل الحفاظ علي حقوق النساء والفتيات وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وبقدرهن.