الأرصاد: أتربة عالقة وأمطار في السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية يشهد أن غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45 : 55 وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 23 درجة.