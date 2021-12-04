التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائي غدا خلال اليوم الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الصف الرابع الابتدائى غدا، سيتم خلال اليوم الدراسى، على أن تحدد المدارس الحصة الدراسية التى يعقد فيها الامتحان على أن يكون فى الحصص الأولى.

وأكدت الوزارة، أنه يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)

- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.

-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.