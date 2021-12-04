خلال شهر نوفمبر.. «الداخلية» تضبط جرائم أموال بقيمة 17 مليار جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر الماضى، عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث استهدفت الحملات الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (276 متهم) ، وبحوزتهم (140 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 216 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (160) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (19298) حكم قضائى متنوع ، ضبط (1651) قضية متنوعة، وضبط عدد (2) تشكيل عصابى ، ضما عدد (6) متهمين ، إرتكبوا عدد (2) حادث، ضبط وفحص (10445) عنصر إجرامى.

وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (24) عنصر إجرامى ، وضبط (1934) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية- كفر الشيخ - السويس – الإسكندرية – الشرقية - القليوبية – المنيا – سوهاج - قنا – بور سعيد - جنوب سيناء – الأقصر - المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – دمياط – الفيوم – مطروح - الإسماعيلية – البحيرة – الوادى الجديد – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1067) قطعة سلاح نارى أبرزها (آر.بى.جى- 4 رشاش- 156بندقية آلية – 158بندقية خرطوش– 52مسدس – 695 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة - مخدرات - سلاح ".

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط عدد (4580 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3880) متهم .. أبرزهم الآتى ( 3 جرينوف – 383 بندقية آلية – 667 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 275 مسدس – 3251 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 582 خزينة – 6644 قطعة سلاح أبيض، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (2 بندقية آلية – 6 بنادق غير مششخنة – 8 مسدس- 35 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (55) تشكيل عصابى ، ضموا (157) متهم ، إرتكبوا (348) حادث، وضبط (692) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (9بنادق آلية – 16 بندقية "غير مششخنة"– 8 مسدس – 186 فرد محلى – 454 سلاح أبيض.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (2305147) حكم قضائى متنوع.. بينها (9224) حكم جناية من بينها (15 حكم بالإعدام – 563 حكم بالسجن المؤبد). و(694056) حكم جزئى، و(122247) حكم مستأنف، و (1165747) حكم غرامة، و (313873) حكم مخالفة.

وأسفرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط (7181) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (7957) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14803,409 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1157,462 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (232,257 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (114,398 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (18,187 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (4,904 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (1,542 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (245 جرام)، وكمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت (550 جرام)، و (3,127,441 مليون قرص لعقار الكبتاجون)، وأقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد والوزن (81,517 ألف قرص – 168,800 كيلو جرام – 1949 أمبول – 24 لتر)، و (54٫075 ألف قرص - 876 أمبول) لعقار الترامادول المخدر ، و(200 طابع إل إس دى)، و (100 قرص إكستاسى "خبوط")، وكمية من مادة الماكستون فورت بلغت (25 سم3)، و (6 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (342) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (22) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (365٫000٫000) مليون جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية من إعادة (45) سيارة مُبلغ بسرقتها من ضبط (18866) قضية أحداث وضبط (18866) قضية مرافق عامة وكشف غموض (308) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (451) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (957) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (486) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (733478) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر – أطباق لإستقبال الإشارات - وحدات معالجة مركزية - كروت فك شفرة).. وكذا (471) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (131439)"مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (839613) مخالفة مرورية متنوعة والمرور على عدد (660) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3918) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (17) منهم، فحص (3205) مركبة تبين مخالفة (148) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (17758) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (988) سائق منهم.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1125 سيارة – 298 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (107810) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك وأسفرت الجهود عن ضبط (48) قضية بإجمالى (54) متهم .. بمضبوطات وزنت (6 طن و 607 كيلو جرام).

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (41104 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزهاضبط (725) قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت (69283 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (9,353,205 مليون جنيه)، وضبط (130) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (20 طن، 3146635 لتر، وضبط (353) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (252,158 طن – 19725 عبوة – 35 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (75) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (44,524 طن– 5688 عبوة –20032 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة .

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (359533) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (304,127,113 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (9066) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (17,750,963,760) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (21,513,980) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (115) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيال المصرفى – غسل الأموال- الكسب غير المشروع)..بقيمة إجمالية بلغت (469٫635٫471 مليون جنيه).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا تم ضبط (30329) قضية تموينية متنوعة وغلق (30068) محل مخالف لقرار الغلق وضبط (7892) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (47261) أرجيلة، وضبط عدد (279007) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (277887) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1120) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.