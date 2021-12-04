ننشر أسباب وأعراض الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب تعتبر من أخطر الأمراض التى تصيب الرجال والنساء على حد سواء، وكان من الشائع فى الماضى إنها تصيب الرجال أكثر من النساء، فانسداد شريان القلب يعتبر من الأمراض الخطيرة التى تصيب النساء الفترة الحالية بكثرة، فهل السبب هو الضغوط النفسية والحياتية والعملية التى أصبحت المرأة تتحملها نتيجة ظروف العمل بجانب تحمل مسؤلية المنزل أم تطور جينات على مر السنوات.

أسباب الأصابة بانسداد شريان القلب:-

قد تتعرض المرأة للإصابة بانسداد شريان القلب نتيجة التقدم فى العمر، أو وجود عيب خلقى فذلك سبب خطير ويجعلها عرضة للإصابة بأمراض القلب أكثر، أو التدخينن أو العادات الغذائية غير الصحية.

أعراض انسداد شريان القلب لدى النساء:-

تختلف أعراض إصابة النساء بانسداد شريان القلب عن الرجال، فى العادة يشعر الرجال بوخز فى الذراع أو ألم فى الصدر، فى حين تشعر النساء بضيق أو ثقل فى الصدر ولكن لاتشعر بوخز فى الذراع أو ألم فى الصدر ، وقد تشعر المرأة بأعراض أخرى تختلف تماما عن الرجل مثل:

• آلام فى الحلق.

• ألم فى الجزء العلوى من البطن.

• ألم فى عضلة العضد: وهى عضلة توجد فى الجزء العلوى من الذراع ووظيفتها تقوم بثنى المفصل.

• آلام أعلى الظهر.

• الشعور بضيق فى الفك.

• ضعف مفاجئ أو تعب.

• ضيق فى التنفس.

• التعرق المفاجئ.

• خفقان القلب.

أعراض تسببها الأصابة بمرض القلب لدى النساء:-

• الإغماء.

• تورم فى الساقين أو القدمين أو الكاحلين.

• زيادة الوزن دون مبرر.

• القلق والأرق.

• عدم إنتظام النوم.

• سرعة ضربات القلب المستمرة.

• السعال والأزيز فى الصدر.

• زيادة التعرق.

• عسر الهضم.

• حرقة المعدة.

الوقاية من التعرض للإصابة بأمراض القلب لدى النساء:-

يجب الأهتمام بالعادات الصحية فى حياتنا اليومية بشكل عام، وتعتبر ممارسة الرياضية بشكل مستمر من الأسباب التى تقى من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء، والبعد عن التدخين من أهم الأسباب للوقاية من الإصابة بمرض بإنسداد شريان القلب، ومع التطور الطبى والتكنولوجى أصبحت عمليات القلب ومشتقاتها أسهل من ذى قبل.