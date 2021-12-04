/664233/حملات-لمتابعة-جاهزية-المعدات-ومحطات-الصرف-والمعديات-لإستقبال-الامطار-بالبحيرة

شهدت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، حملات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتي يتم خلالها متابعة أعمال تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بالإضافة إلى مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف، ومراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي

حملات لمتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات لإستقبال الامطار بالبحيرة

بالإضافة إلى مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظأ على الأرواح والممتلكات

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول .

مؤكداً ان المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمه عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.