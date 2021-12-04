/664214/وزيرا-التنمية-المحلية-والزراعة-ومحافظ-الغربية-يفتتحون-كورنيش-طنطا-بتكلفة-34-مليون

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا في مرحلته الثالثة والتي تمتد من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 34 مليون جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الغربية يفتتحون كورنيش طنطا بتكلفة 34 مليون

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء محمد السيد من الإنتاج الحربي، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية فى من كوبري الغفران وحتى الطريق السريع والتي جاري الانتهاء منها.

وأكد رحمى أن الكورنيش الجديد سيتم تنفيذة قريباً گ متنفس جديد لأهل مدينة سمنود يتميز بالشكل الحضارى الراقى ليناسب تلك المدينة الأثرية بجانب إلى خلق محور مرورى جديد داخل مدينة سمنود.

كورنيش جديد لمدينة سمنود بالغربية على غرار كورنيش طنطا

الجدير بالذكر أن إسلام النجار رئيس مدينة سمنود كان قد تحدث فى حوار سابق عن تلك المشروع لموقع «دوت الخليج» وأكد على أهمية هذا المشروع لمدينة سمنود موضحاً أنه سيتم عرض الفكرة على محافظ الغربية بالتنسيق مع النائب محمد زايد عضو مجلس النواب بالإضافة لجانب بعض المشروعات المقترحة من رئيس المدينة حتى يرقى بمدينة سمنود كونها من أهم المدن الأثرية الموجودة بالمحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قررت تكليف المهندس ناصر حسن وكيلاً للوزارة بمحافظة الغربية منذ عام ٢٠١٩ خلفا ل محمد فاروق الذى كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم خلفا للشناوى عايد الذى تم تصعيدة مدير لمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

بقرار وزارى: تجديد الثقة لناصر حسن مديراً لمديرية التربية والتعليم بالغربية

الجدير بالذكر أن قرار الوزير اليوم يرجع تقديراً للمهندس ناصر حسن لجهودة المبذولة واعمالة الملموسة داخل المديرية خلال العامين الماضيين والدور الذى لعبة من أجل تنفيذ كافة الأعمال المكلف بها من قبل الوزارة . حيث قدم المهندس ناصر حسن مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للسيد وزير التربية والتعليم على تقتة الغالية متمنياً من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.