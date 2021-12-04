التشكيل الرسمي لديربي لندن بين ويست هام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

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يلتقي بعد قليل فريقي ويست هام وتشيلسي، ضمن المباراة الإفتتاحية للجولة الـ 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعتبر هذه المباراة من المباريات الهامة في تاريخ الدوري الإنجليزي، خاصة إنها ضمن مباريات ديربي لندن، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز.

ويحتل فريق تشيلسي صدارة الدوري برصيد 34 نقطة ويحتاج للفوز من أجل عدم لحاق مانشستر سيتي وليفربول بالمركز الأول.

أما ويست هام فيتواجد في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرغم عدم تحقيق أي فوز من إقصاء ليفربول غلا أن النتائج تساعد الفريق ولديه من النقاط الأن 24.

وفيما يلي تشكيلة ويست هام للمباراة:

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كوفال، كورت زوما، داوسون، ديوب

خط الوسط: جونسون، سوتشيك، ديكلان رايس

خط الهجوم: لانزيني، بوين، أنطونيو

أما تشكيل تشيلسي فكان كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجير، جيمس

خط الوسط: جورجينيو، لوفتوس تشيك، ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش، كاي هافيرنز، ماسون ماونت

مرتضى منصور: مصطفى محمد أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح.. والزمالك مش عزبة حد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان حزين من بعض داعمي نادي الزمالك بسبب هروبهم وقت الشدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “لدي عتاب كبير على محبي وداعمي نادي الزمالك، ولابد أن نتحد خلال الفترة القادمة لعودة الفريق من جديد للبطولات”.

ديربي لندن

وزاد “نجاحات الزمالك خلال الفترة الماضية كان بسبب البنزين الذي تركته للنادي منذ رحيلي، ولكن مباراة الأهلي كان البنزين خلص خلاص”.

وتابع “لجنة الزمالك راحت باعت مصطفى محمد برخص التراب وهو يعتبر ثاني أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح، والزمالك مش عزبة حد”.

واختتم “حسين السمري وعمرو أدهم وطارق جبريل ساقطين، وأدعوهم للتواجد داخل النادي لإظهار الحقائق في عقد كريستيان جروس”.