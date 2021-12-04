/664220/اغتصاب-وتصوير-عاريا-شاب-يستدرج-طفلتين-بدار-السلام

واقعة مفزعة من نوعها، اليوم السبت، قيام شاب باستدراج طفلتين والتحرش بهما واغتصابهن ولم يكتف بذلك بل قام بإجبارهما وتهديدهم على خلع ملابسهما وصورهما في مقطع فيديو ليبتز بهما والدتهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قيام شاب باستدراج طفلتين والتحرش بهما ولم يكتف بذلك بل قام بإجبارهما

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا من والدة الطفلتين يفيد بقيام شاب باستدراج طفلتيها والتحرش بهما واغتصابهن وأجبرهما وتهديدهم على خلع كافة ملابسهما وقام بتصوريهما مقطع فيديو وأرسله لوالدتهما.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح صحة الواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، كواليس العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الطالبية، حيث أتضح أن زوجها قرر التخلص منها في أثناء العلاقة الحميمة بسبب خلافات عائلية بينهما.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات، أن المتهم موظف استغل وقت إقامته علاقة حميمية مع زوجته وتخلص منها حيث خنقها حتى فارقت الحياة انتقامًا منها بسبب كثرة الخلافات العائلية بينهما، رغم زواجهما منذ 9 أشهر فقط، ونجح المتهم من الهروب بعد أن أغلق باب الشقة بعد تنفيذ الجريمة وفر هاربًا إلى محافظة بني سويف، لكن أجهزة الأمن نجحت في رصد أماكن اختبائه وألقت القبض عليه وأحيل إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.

تفاصيل الواقعة

وأكدت تحقيقات رجال المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الجاني كان على خلاف مع زوجته وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات العائلية، وقبل تنفيذ الجريمة أخبر الجيران أن زوجته تركت منزل الزوجية، وبعد فترة حضرت إلى الشقة وأقاما سويًا حتى نجح من قتلها وقت العلاقة الحميمة وقضى مع الجثمان مدة يومين حتى ظهرت الرائحة الكريهة منه وبعدها قام بالهرب من مسرح الجريمة.

القبض على المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم، واعترفا بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.