/664222/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمباراة-الجزائر-ولبنان

يلتقي منتخب الجزائر ولبنان، بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العرب فيفا قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتسعى الجزائر لضمان التأهل للدور القادم، وذلك من أجل تحقيق الانتصار الثاني بالمجموعة التي تضم مصر والسودان أيضا.

ونجحت الجزائر أن تحقق الفوز في المباراة الأولى أمام السودان برباعية نظيفة، وخسرت لبنان أمام مصر بصعوبة شديدة بهدف مقابل لا شئ.

وتريد لبنان تقديم أداء جيد خلال لقاء اليوم، خاصة أن المباراة صعبة وأنها لا تمتلك أي نقاط حتى الأن في المجموعة.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للجزائر:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حسين بن عيادة، مهدي جيان تاهرات، إلياس شتي

خط الوسط: حسام الدين مرزوق، سفيان بن دبكة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: العربي هلال سوداني، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح

أما تشكيلة منتخب لبنان كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مصر

خط الدفاع: نور منصور، روبرت ألكسندر ملكي، حسن شعيتو، حسين محمد

خط الوسط: جهاد أيوب، محمد علي نجيب، قاسم الزين

خط الهجوم: هلال الحلوة، نادر مطر، ربيع عطايا

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصراً، وتقام على ملعب استاد الجنوب.

كأس العرب: المغرب تهدد الجميع وتقصو على الأردن برباعية نظيفة

حقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

وبهذا الفوز يكون قد ضمنت المغرب بنسبه كبيرة التواجد في الدور القادم، في بطولة كأس العرب وتعطي إنذار شديدة اللهجة لجميع المنتخبات أنها قادمة للمنافسة على اللقب العربي.

بدأت المباراة سريعة من جانب أسود الأطلس، وسجل يحيى جبران الهدف الأول مع مطلع الدقيقة الرابعة، وضاعف بدر بانون النتيجة بإجراز الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 24.

ومع نهاية الشوط الأول ظن الجميع أن النتيجة ستكون ثنائية فقط، إلا أن محمد الشيبي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، وتابع كرة عرضية على الطائر مرسة من أشرف بن شرقي، لتتهادى داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع للمغرب قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق ركلة جزاء حولها داخل المرمى بنجاح.