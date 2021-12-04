/664225/النائب-مجدى-سيف-يهنئ-المهندس-أشرف-رشاد-لفوزه-برئاسة-نادى-مستقبل-وطن-بالتزكية

تقدم النائب مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتهنئة إلى المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حرب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب إلى فوزه برئاسة نادى مستقبل وطن بالتزكية، وللنائب أحمد الجندى على فوزه بمقعد نائب الرئيس.

دوت الخليج

النائب مجدى سيف يعرب عن ثقته في قدرة أشرف رشاد على قيادة النادى

وأعرب سيف، على ثقته فى قدرة النائب أشرف رشاد على قيادة النادى خلال المرحلة القادمة، وعلى قدرة قيادات وأعضاء النادى على تقديم صورة مشرفة لنادي مستقبل وطن وللرياضة المصرية، معلنا دعمه التام لنادى مستقبل وطن.

أشرف رشاد يفوز بمنصب رئيس نادي مستقبل وطن

يذكر أن النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، قد فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى مستقبل وطن، وذلك بالتزكية، وسط مشاركة كبيرة وواسعة من أعضاء النادى تحت إشراف قضائى كامل.

كما فاز أيضا النائب المهندس أحمد الجندى، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية ، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وسط أجواء إحتفالية أيضا ومشاركة كبيرة من الأعضاء .

ويضم مجلس الإدارة أمينًا للصندوق، و 5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن، حيث وائل سعدة، أمينا للصندوق، وأعضاء السن هم كل من سيد يسرى محمد الهريسى عضو مجلس إدارة، ومجدى عبد الوهاب حمزة، عضو مجلس إدارة ، ومحمد عمر أحمد عضو مجلس إدارة ، عمرو الطاهر عبد الحميد، عضو مجلس إدارة، وأحمد صفوت السعيد يوسف، عضو مجلس إدارة.

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن هم كل من محمود حمادة أبو السعود ، عضو مجلس إدارة تحت السن ، حمزة أحمد حمزة عبد السلام، عضو مجلس إدارة تحت السن، فيما شهدت مواقع التواصل الإجتماعى إحتفالية كبيرة وتهانى متواصلة لمجلس الإدارة وسط تمنيات دائمة بالنجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.