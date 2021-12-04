/664226/البنك-الأهلي-يقرر-خوض-مجموعة-من-المباريات-الودية-خلال-فترة-التوقف-الدولي

قرر خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي خوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي استعداداً لمواجهة غزل المحلة في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إنتهت مباراة البنك الأهلى مع المقاولون العرب الذى يجمع كلا الفريقين فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز، بثنائية لصالح البنك الأهلي.

وأحرز فريق البنك الأهلي ، بينما نظيرة المقاولون احرز هدف وحيد من أحداث اللقاء.

تشكيل المقاولون العرب

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر

وفي الوسط: أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

وفي الهجوم: محمد سالم.

تشكيل البنك الأهلي

في حراسة المرمي: محمود الزنفلي

اسحاق يعقوبو، محمد فتحي، محمود سيد، عاصم صلاح، فادي فريد، أمير مدحت، محمد هلال، أسامة عبد الله، أحمد ياسين، أسامة فيصل.

نتيجة مباراة البنك ضد الزمالك

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.