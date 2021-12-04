/664229/تكريم-أنيسة-حسونة-عن-مجمل-خدماتها-فى-مجال-التنمية-الصحية

قامت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بتكريم النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفي الناس، اليوم، عن مسيرتها المشرفة وخدماتها الجليلة في مجال التنمية الصحية عن مجمل أعمالها في مجال العمل الخيري.

دوت الخليج

تكريم أنيسة حسونة عن مجمل خدماتها فى مجال التنمية الصحية في مصر

وقد أشادت الدكتورة أنيسة حسونة، في كلمتها بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة وما تستهدفه مبادرة حياة كريمة من تحقيق كل ما يضمن الكرامة الإنسانية لكل المصريين.

وأكملت المدير التنفيذي لمستشفي الناس، أنيسة حسونة، أن الرئيس السيسي منذ أن تولى الرئاسة وضع نصب عينيه قطاع الصحة الذي حظي بنصيب كبير فى الاهتمام والبناء من القيادة السياسية.

وتابعت النائبة السابقة، أنيسة حسونة:” الرئي حرص على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستكملت النائبة أنيسة حسونة:” أما الثانى فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة، مما أحدث طفرة فى الملف الصحي ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ويتمتعوا بمستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التى توفرت دعما لمحور بناء الإنسان صحيا من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة.

وتوجهت انيسة حسونة بالشكر للرئيس وايضا لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب على هذا التكريم متمنية المزيد من العطاء والتقدم تحت قيادة فخامة الرئيس