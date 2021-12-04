لجان البرلمان تستأنف عملها غدا...4 وزراء ورئيس الوطنية للإعلام بدفاع الشيوخ لمناقشة قضية الوعى والإنتماء الوطنى..والرياضة تنظر أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ،عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القواين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الئون العربية والخارجية اجتماعها لمناقشة تقرير اللجنة عن الاقتراح المقدم من النائب محمود القط بشأن الأثر التشريعي الحالي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، حيث يتم العمل بموجب قانون(111) لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

و تعقد اللجنة الخارجية والعربية برئاسة عبدالحي عبيد، وكذلك مناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالشيوخ غدا

لجنة الطاقة والبيئة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعها لمناقشة موضوع الاقتراح المقدم من النائب محمد رمضان، والخاص بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية، بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة موضوع "البوتجاز" ودخول فصل الشتاء بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب عبدالله الأعصر، و لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي مناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017.

لجنة الشباب والرياضة

تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة على اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشء وماتم تنفيذه منها ، ومناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج , ومناقشة الاثر التشريعي للمواد التي وافق علي تعديلها مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017 .

دفاع الشيوخ

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب "أسامه منتصر" اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة على اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة قضية الوعى والإنتماء الوطنى.

ومن المقرر حضور الاجتماع وزير الأوقاف محمد مختار جمعه، وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.