تدهور الحالة الصحية للفنان محب كاسر

شهدت الحالة الصحية للفنان محب كاسر، تدهورا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة إصابته بأورام على الكلى بالإضافة إلى ضعف عضلة القلب، وفقال لما صرحت به زوجته.

تحيا مصريرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنان محب كاسر

وأضحت زوجته في تصريحات صحفية، بأن النقابة منذ علمها بمرض زوجها ولم تتركه لحظة، والفنان أشرف زكي ونهال عنبر يتابعوهم بشكل مستمر.

مرض محب كاسر

وكانت أشارت ميرهان ابنة محب كاسر في تصريحات سابقة، إلى أن والدها حالته صعبة ويحتاج للدعاء، مؤكدةً أنه تحت ملاحظة الأطباء بالرعاية المركزة كما أن حالته غير مستقرة، ولم يتحدد موعد خروجه من الرعاية لاستكمال رحلة العلاج.

كما أن محب كاسر تعرض لأزمة قلبية، ويعاني من ضعف بعضلة القلب بالإضافة إلى أمراض السن، ومع تدهور حالته الصحية، تطلبت حالته نقله للمشفى.

معلومات حول الفنان محب كاسر

الفنان محب كاسر من مواليد مركز إسنا بمحافظة قنا، وبدأ مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم يوم الحساب عام 1962 واستمر يؤدى أدوارًا صغيرة، أغلبها دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى ومن أشهرها دور البواب فى فيلمى البحث عن فضيحة، والثأر، وفى الثمانينيات قدم عدد من الأعمال للتليفزيون فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية، منها: "دموع فى عيون وقحة، محمد رسول الله، عائلة الاستاذ شلش، ليالى الحلمية، عفاريت السيالة.

وكان آخر مشاركات الفنان محب كاسر فى مسلسلى سلسال الدم و بدون ذكر أسماء الذى شارك فيه عام 2013.

أبرز أعمال محب كاسر

وتعد أبرز أعمال الفنان محب كاسر هي مسلسل سلسال الدم 1 وبنات في بنات وعصابة بابا وماما وامرأة من نار نحن لا نزرع الشوك ومَن الذي لا يحب فاطمة؟ وليالي الحلمية وأرابيسك وعفاريت السيالة وفيلم الظالم والمظلوم.