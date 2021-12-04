الآثار: فتح قلعة قايتباى برشيد بعد سحب تجمعات المياه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن قلعة قايتباى بمدينة رشيد، تعانى من ارتفاع فى منسوب المياه الجوفية لمجاورتها للنيل، وتم منذ سنوات عمل وتنفيذ مشروع خفض لمنسوب المياه والذى يعمل بكفاءة.





وأوضح طلعت، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أنه تم مراجعة الطلمبات قبل موجة الأمطار الأخيرة، ولكن نتيجة غزارة كمية المياه وعمل الطلمبات التبادلية فترات طويلة حدث عطل مفاجئ فى أحد الطلمبات وتوقفت عن العمل مما أدى إلى تجمع المياه. وأضاف أنه تم على الفور استخدام طلمبات لسحب المياه وفتح القلعة للزيارة صباح اليوم.

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