السائحون الروس يشيدون بالإجراءات والتنظيم الجيد بمطارى الغردقة وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشاد السائحون الروس بالتنظيم الجيد الذى تشهده المطارات المصرية؛ مؤكدين أن هناك زيادة فى نقاط التفتيش "أجهزة الكشف عن المعادن" للمسافرين والقادمين إلى روسيا.

وتشهد المطارات انسيابية كبيرة فى استقبال السائحين الوافدين إلى مصر.

وتحرص وزارة السياحة والآثار على التنسيق المستمر مع وزارة الطيران، من أجل تحسين الصورة الذهنية لدى السائحين الوافدين، وإبراز كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة السائحين.

واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى يتم تطبيقها بدقة فى المقاصد السياحية المصرية، بشكل يسهم فى ضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة والمواطنين.