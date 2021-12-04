وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما بالغا بذوى الهمم والعزيمة وتوجه دائما بتوفير الرعاية الكاملة لتلك الفئة الفاعلة بالمجتمع حتى يحيوا حياة كريمة، مؤكدا أنهم بقدراتهم وإمكانياتهم يعتبرون شركاء فى تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة اليوم، بالمهرجان الرياضى لذوى الهمم والذى نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمقره المؤسسة الاجتماعية العمالية بمحافظة القليوبية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، وذلك بحضور طلعت منصور رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ممثلا عن محافظ القليوبية، وعبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعباس صابر رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية، ووفد من ممثلى شباب وزارتى القوى العاملة والشباب.

وقدم عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال تحية تقدير لأباء وأمهات الأبناء من ذوى الهمم على دورهم فى رعايتهم، مثمنًا دور وزارة القوى العاملة فى رعاية أبنائنا من هذه الفئة، موجها شكره لوزير القوى العاملة على دوره ومساندته الدائمة للتنظيم النقابى، واتحاد شباب العمال.