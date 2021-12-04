جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة اليوم، بالمهرجان الرياضى لذوى الهمم والذى نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمقره المؤسسة الاجتماعية العمالية بمحافظة القليوبية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، وذلك بحضور طلعت منصور رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ممثلا عن محافظ القليوبية، وعبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعباس صابر رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية، ووفد من ممثلى شباب وزارتى القوى العاملة والشباب.
وقدم عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال تحية تقدير لأباء وأمهات الأبناء من ذوى الهمم على دورهم فى رعايتهم، مثمنًا دور وزارة القوى العاملة فى رعاية أبنائنا من هذه الفئة، موجها شكره لوزير القوى العاملة على دوره ومساندته الدائمة للتنظيم النقابى، واتحاد شباب العمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بذوى الهمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.