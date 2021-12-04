التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول دور البحث العلمى فى تنمية المجتمع

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "دور البحث العلمى بمصر فى تنمية المجتمع على المستوى القومى والإفريقى".





يأتى ذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر المستمرة فى معرض "إكسبو دبى" والذى يمتد حتى 31 مارس، بمشاركة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور ولاء شتا المدير التنفيذى لصندوق العلوم والابتكار والتكنولوجيا، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأشار التقرير إلى أن الورشة تضمنت استعراضًا لمساهمة البحث العلمى فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة الناتج المحلى وتنمية المجتمع، وقدم الدكتور عماد عويس، أمثلة متنوعة لنجاحات المركز فى نقل وتوطين التكنولوجيات المختلفة وبناء القدرات بالعديد من القطاعات الصناعية ومنها النجاح فى تصنيع فارغة محرك سيارة ضمن خطة تصنيع "سيارة مصرية بنسبة 100%" بالتعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات ووزارة الإنتاج الحربى وجامعة القاهرة وإحدى الشركات بالقطاع الخاص.

وقدم الدكتور عبدالمنعم البطاحجى، والدكتور أميمة القاضى، والدكتور شيماء الحداد ممثلين عن المركز عرضًا للدعم الفنى الذى يقدمه المركز فى تصنيع قطع غيار بتكنولوجيات مختلفة مثل تكنولوجيا السباكة، وتكنولوجيا المساحيق، والنمذجة السريعة، ودعم أعمال الصيانة الاضطرارية والوقائية لمعدات المصانع بما يقلل من فترات التوقف لهذه المعدات، وكذلك أعمال التفتيش كطرف ثالث للتأكد من جودة المعدات المصنعة بما يضمن إطالة عمرها الافتراضى، ومنها مشاركة المركز مع الشركات اليابانية المصنعة لكوبرى السويس "كوبرى السلام" خلال فترة إنشائه وحصوله على شهادة تقدير وزارة النقل لدوره الهام فى هذا المشروع القومى.

كما لفت التقرير إلى مشاركة المركز فى إعداد الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، حيث نفذ المركز برامج تدريب فى مجالات تصنيع مختلفة بحضور مهندسين من دول إفريقية مختلفة، وإرسال خبراء مصريين لتنفيذ برامج تدريب بالدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل، وقد تم حتى الآن تدريب أكثر من ألف مهندس من أكثر من 30 دولة إفريقية، وتقديم الدعم لطلبة الماجستير والدكتوراه من دول حوض النيل من خلال الإشراف المشترك واستضافتهم بالمركز لفترات شهرين إلى 3 شهور، واستضافة كوادر جامعية لهذه الدول للمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية فى مصر.

وأشار رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى ما حققته هذه الجهود من تبادل للخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيا، والدعم الفنى للصناعة الإفريقية وتنمية المجتمعات الإفريقية.

وأضاف التقرير أن فعاليات الورشة تضمنت حلقة نقاشية بمشاركة الحضور المصرى من رؤساء المراكز والهيئات البحثية حول كيفية تقوية وتوطيد العلاقة بين البحث العلمى والصناعة، وأدار الحلقة مهندس أحمد عثمان الرئيس السابق للمجلس العالمى للصناعات الصغيرة.

وأوضح الدكتور عويس، أن الوزارة بدعم من القيادة السياسية وافقت على تخصيص 60 فدان توسعات للمركز، مشيرًا لخطة المعهد لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص فى المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.