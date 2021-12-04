أيادى تتلف فى حرير.. «الميكانيكى الكفيف» أشهر أسطى فى أسيوط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - لم يمنعه القدر من فقد بصره عندما كان فى الخامسة من عمره إلى الاستسلام والإحباط، ولكن بالعزيمة والإصرار امتلك مصطفى محمد مصطفى، الطالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط، أنامل ساحرة وأيادى تتلف فى حرير ليدخل فى مهنة الميكانيكا.





ففى إحدى الورش الصغير بشوارع قرية العصارة بمركز الفتح، تجد مصطفى الشاب الكفيف أياديه وملابسه ملطخة بالزيوت والشحوم، ويعمل فى صيانة التروسيكلات والموتسيكلات بكل جد واجتهاد وزبائنه يتوافدون عليه بعدما أصبح من أمهر الميكانيكية الذين يعملون فى المجال.

أمام ورشته الصغيرة تحدث مصطفى محمد مصطفى، الشاب الكفيف، عن قصته قائلًا إنه ولد بصيرا وفقد بصره وهو فى الخامسة من عمره، وبعدها بدء العمل بميكانيكا السيارات مع والده عندما كان طفلا صغيرا عمره 8 سنوات وظل 5 سنوات يعمل فيها وعندما كبر قرر الانتقال إلى مهنة ميكانيكا التروسيكلات والموتسيكل الذى يعمل بها منذ عام ونصف ويعمل بشكل جيد، متابعا: وقت الدراسة أعمل يومى الخميس والجمعة وباقى أيام الأسبوع فى مدرستى لتلقى الدروس.

وأضاف: أى شىء فى ميكانيكا الموتوسيكل اشتغلها كتركيب الصبابات وتغير البستم والشميز والشمبر والكرنك والفتيس والحدافة وورقة الدبرياش وطلمبات الزيت فجميع الميكانيكا بفضل الله أعمل بها، واخترت تلك المهنة؛ لأنى حبيتها وأنا أعمل فى ميكانيكا السيارات وبدأتها عندما جئت بماتور وظللت أربط وأفك فيه عدة مرات وأشغله وهو على الأرض حتى اتعلمت عليه والحمدلله لا توجد أى صعوبات وجهتنى وكله بتخطاه بفضل الله".

وحول الصعوبات التى واجهته قال: الصعوبات كانت فى البداية عندما قررت فتح الورشة وكانت فى ناس عندما تجدنى كفيف كانت تتردد فى القدوم وإجراء الصيانة وكانوا مستغربين إنه حد كفيف يعمل فى الميكانيكا وبعد عدت مرات وعمل الصيانة لهم وجدوا الشغل حلو وبعدها كل الصيانة الخاصة بهم تجرى عندى، وإمكانياتى فى المجال إن أى حاجة فى الميكانيكا بعملها ما عدا شغل الكهرباء لأن الأسلاك تعتمد على الألوان فصعب أن أفرق بينها وأنا كفيف.

وأضاف الميكانيكى الكفيف، أنه فى بداية عملى فى الورشة ابتكر اختراع بسيط عبارة عن نصف عربية ملاكى تعمل بموتور تروسيكل والنصف الخلفى تم تقطعيه، متابعا: جبت الكرونة الخاصة بالتروسيكل وعملت لها قواعد فى الشاسية وصممت الموتور وركبته واشتغلت ونجحت الفكرة ونالت إعجاب الجميع، وأمنياتى أن أقابل الرئيس السيسى الداعم لذوى الهمم وأمنيتى الثانية أن أسافر خارج مصر لإجراء عملية لإعادة البصر؛ لأن عمليتى تجرى خارج مصر.

أما نوال طه جمعة، مدرسة بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة أسيوط، التى اكتشفت موهبة مصطفى، قالت إنه فى أثناء تواجدى بين الطلاب والسماع إلى مواهبهم فوجئت بأن مصطفى يقول إنه يعمل فى ميكانيكا السيارات والتروسيكل والموتسيكل وخصوصا أنه كفيف يعمل فى الإصلاح وأنها عملية صعبة فذهبت إلى ورشته لأرى الموضوع عملى على أرض الواقع فوجدته فعلا يعمل فى مجال الميكانيكا، وأمنيات مصطفى دائما هى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى والسفر للخارج لإجراء عملية دقيقة، وموافقة وزير التعليم العالى بعد الحصول على الثانوية يستثنى ككفيف ويدخل كلية الهندسة قسم ميكانيكا؛ لأنه بارع ويعمل فى هذا المجال.