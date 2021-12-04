وزير الأوقاف: الانتقال للعاصمة الإدارية عبور عظيم نحو الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمى فى أول يوم عمل بالمقر الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.





حضر الاجتماع المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم ، والدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد الوزير لشؤون المتابعة، والمهندسة رندا صلاح دسوقى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندسة غادة عبد الحليم محمد مدير عام إدارة النظم والتطبيقات، والمهندس هانى أحمد عدلى مدير عام البنية الأساسية لنظم المعلومات، وسوزان سمير محمد مدير عام الإحصاء والتقارير، ومحمد طلعت مدير عام الشؤون الإدارية ، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، والدكتورة هدى حميد مساعد مدير عام المكتب الإعلامى، وعدد من الأئمة والقيادات الدينية وعدد من واعظات وزارة الأوقاف.

وخلال الاجتماع أكد مختار جمعة، أن الجمهورية الجديدة انطلاقة غير مسبوقة فى البناء والتعمير، وأن العاصمة الإدارية أيقونة العواصم العصرية خير شاهد على ذلك، مضيفًا: "نفخر بهذا المنجز فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مشيرًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية عبور عظيم نحو الجمهورية الجديدة، وأن وزارة الأوقاف تخطو خطوات جادة نحو عالم الرقمنة استعدادًا للنقل إلى العاصمة فى مختلف المجالات الإدارية والعلمية، وتستعد بكل جدية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل كوادرها الإدارية بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث يتم تدريب الأئمة والواعظات والإداريين على أحدث برامج الحاسب الآلى، وبلغ عدد الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى (ICDL) من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر حتى الآن 747 خريجًا ما بين إمام وواعظة وإدارى.

وأشار إلى أنه على مستوى المديريات الإقليمية تم تنفيذ 70 دورة فى السوشيال ميديا والفضاء الإلكترونى لعدد 33447 إمامًا وإداريًّا نظريًّا وتطبيقيًّا من خلال الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى للتعريف بأهمية وخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، وتم تطوير موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين"، وإنشاء منصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية.

كما أطلقت وزارة الأوقاف 28 موقعًا وصفحة وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها، بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى.

وفى مجال التأليف والترجمة والنشر الإلكترونى، أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تحرص على إتاحة الإصدارات العلمية التى تصدرها وزارة الأوقاف مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلكترونيَّا عبر موقعها الرسمى، وبلغت إصدارات الأوقاف حتى تاريخه 285 مؤلفًا ومترجمًا، تتصدرها سلسلة رؤية للفكر المستنير، وسلسلة رؤية للنشء، وسلسلة رؤية المترجمة للغات الأجنبية المختلفة، وجميع هذه الإصدارات متاحة إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.

وحرص وزير الأوقاف على اصطحاب نخبة من الأئمة والواعظات للوقوف على منجزات الدولة المصرية، وشرح لهم جميعًا ما تقوم به الدولة من إنجازات عظيمة فى مختلف المجالات.