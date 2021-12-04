شهد المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم السبت، أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم.
حضر الحفل مستشارين ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة الجدد اليمين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.