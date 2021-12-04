وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة الجدد اليمين (فيديو)

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم السبت، أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم.

حضر الحفل مستشارين ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.