وزير الأوقاف يجتمع بالإدارة المركزية للتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي في أول يوم عمل بالمقر الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وعدد من الأئمة والقيادات الدينية وعدد من واعظات وزارة الأوقاف وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

خلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجمهورية الجديدة انطلاقة غير مسبوقة في البناء والتعمير ، وأن العاصمة الإدارية أيقونة العواصم العصرية خير شاهد على ذلك ، ونفخر بهذا الإنجاز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية عبور عظيم نحو الجمهورية الجديدة ، وأن وزارة الأوقاف تخطو خطوات جادة نحو عالم الرقمنة استعدادًا للنقل إلى العاصمة في مختلف المجالات الإدارية والعلمية ، وتستعد بكل جدية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل كوادرها الإدارية بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية ، حيث يتم تدريب الأئمة والواعظات والإداريين على أحدث برامج الحاسب الآلي ، وقد بلغ عدد الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر حتى الآن (747) خريجًا ما بين إمام وواعظة وإداري .

على مستوى المديريات الإقليمية أوضح وزير الأوقاف، أنه تم تنفيذ (70) دورة في السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني لعدد (33447) إمامًا وإداريًّا نظريًّا وتطبيقيًّا من خلال الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأهمية وخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي .

لفت إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقنوات اليوتيوب ، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ، ومنصة الأوقاف العلمية.

أطلقت وزارة الأوقاف، حسب قوله، (28) موقعًا وصفحة وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها ، بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني.

في مجال التأليف والترجمة والنشر الإلكتروني فقد أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص على إتاحة الإصدارات العلمية التي تصدرها وزارة الأوقاف مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلكترونيَّا عبر موقعها الرسمي وقد بلغت إصدارات الأوقاف حتى تاريخه (285) مؤلفًا ومترجمًا ، تتصدرها سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، وسلسلة (رؤية) للنشء ، وسلسلة (رؤية) المترجمة للغات الأجنبية المختلفة ، وجميع هذه الإصدارات متاحة إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.

حرص وزير الأوقاف على اصطحاب نخبة من الأئمة والواعظات للوقوف على إنجازات الدولة المصرية ، حيث شرح لهم جميعًا ما تقوم به الدولة من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات.